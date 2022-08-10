Установлены новые эпизоды преступлений участников украинских вооруженных формирований

В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А.
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