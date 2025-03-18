«Все большее значение приобретает экологическая составляющая»: Тимур Шарипов о рынке грузовых шин

— Поделитесь результатами продаж шин КАМА в 2024 году. Удалось ли реализовать намеченные планы? — В 2024 году предприятиями KAMA TYRES было произведено 12,4 млн шин, что демонстрирует стабильный рост по сравнению с предыдущими годами.
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