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Серохвостов о сборе в Раубичах: «Пока что все идет легко, но через 10 дней станет потяжелее»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о волейбольном матче между спортсменами на сборе в Раубичах и своих впечатлениях от тренировок.

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