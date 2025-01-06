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Украинского депутата вырезали из эфира телеканала за футболку с Путиным

Украинского депутата вырезали из эфира телеканала за футболку с Путиным

Депутата Рады Гончаренко вырезали из эфира TRT World за футболку с Путиным Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World за отказ поменять футболку, оскорбляющую президента России Владимира Путина.

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