Украинского депутата вырезали из эфира телеканала за футболку с Путиным

Депутата Рады Гончаренко вырезали из эфира TRT World за футболку с Путиным Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World за отказ поменять футболку, оскорбляющую президента России Владимира Путина.