Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Автор статейки - дешевый выпердышь , ничем не лучше того же ройзмана. Один бред про плохо говорящего по -русски грузи..."Русские скинхеды...
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    Да нет .народ измельчал.сожгут один , два дома и успокоятся.чинуши это знают.вот и ждут.а потом начнут хватать и сажа..."Русские скинхеды...

Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях

Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях

Политнавигатор Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Соросенок, как Соберинг и пр. нигодяи....
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6 час.
СП
Сергей Потемкин
Автор провокатор, ипать его!!!
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6 час.
Олег Самойлов
Ну, да! вафффальга долбоябушнягафффффа в Китай моталОсь! Это на еЁ сумасшедшую пенсию с зарплатой вместе!
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2 час.

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