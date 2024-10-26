Политнавигатор Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии.
Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Соросенок, как Соберинг и пр. нигодяи....
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6 час.
СП
Сергей Потемкин
Автор провокатор, ипать его!!!
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6 час.
Олег Самойлов
Ну, да! вафффальга долбоябушнягафффффа в Китай моталОсь! Это на еЁ сумасшедшую пенсию с зарплатой вместе!
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2 час.
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