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Кевон Луни – о скандировании в адрес Дрэймонда в раздевалке: «Он орал на нас весь год»

Центровой «Уорриорз» Кевон Луни объяснил, почему игроки «воинов» повторили кричалку бостонских болельщиков о Дрэймонде Грине в чемпионской раздевалке.

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