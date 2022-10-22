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Где смотреть Махачев — Оливейра на UFC 280: во сколько прямая трансляция 22 октября по Мск

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный титул легкого веса UFC.

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