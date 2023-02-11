В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели отца с тремя дочерьми на пожаре

После гибели отца и троих дочерей на пожаре в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.