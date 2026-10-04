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Ольга Кузьмина отказалась платить 49 тысяч за ремонт кофемашины — и не зря

Ольга Кузьмина отказалась платить 49 тысяч за ремонт кофемашины — и не зря

У Ольги Кузьминой за плечами — роль в «Кухне», голос в «Чебурашке» и насыщенная семейная жизнь. Но недавно актрисе пришлось разбираться с историей куда прозаичнее кинопремьер: сервисный центр выставил за ремонт кофемашины счёт почти на 50 тысяч рублей и не спешил возвращать технику.

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