Ольга Кузьмина отказалась платить 49 тысяч за ремонт кофемашины — и не зря

У Ольги Кузьминой за плечами — роль в «Кухне», голос в «Чебурашке» и насыщенная семейная жизнь. Но недавно актрисе пришлось разбираться с историей куда прозаичнее кинопремьер: сервисный центр выставил за ремонт кофемашины счёт почти на 50 тысяч рублей и не спешил возвращать технику.