Гипотеза зоопарка: “психологически неприятная” идея о том, почему инопланетяне не выходят на контакт

Если вы не слышали о парадоксе Ферми, то он заключается в следующем: учитывая обширность Вселенной и вероятность возникновения жизни в других местах, почему ни одна инопланетная цивилизация до сих пор не связалась с нами? За то короткое время, что мы занимаемся поисками, мы нашли множество экзопланет.