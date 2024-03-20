Мы русские и в этом наш оплот! Велик , могуч и дружен наш народ! Страны дороже чем Россия нет, Всем недругам от нас, большой привет.
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Мы русские и в этом наш оплот! Велик , могуч и дружен наш народ! Страны дороже чем Россия нет, Всем недругам от нас, большой привет.