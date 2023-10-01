Новосибирец расправился с собственным псом после его кастрации в приюте

Наряд полиции вызвали в приют Академгородка после жестокой расправы над одним из питомцев. Как заявляют сотрудники учреждения, пьяный мужчина каждый день приводил своего пса и забирал по вечерам, пока собаку не кастрировали.
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