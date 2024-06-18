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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карел Поборски: «Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в старте. Время не остановить, ему 39 лет»

Сборные Португалии и Чехии встретятся в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Игра пройдет сегодня, 18 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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