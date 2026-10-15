Не так уж много нужно было для раскардача, чтобы польский пан закатил истерику.В Польше случился целый раскардач – сиречь суматоха, паника.
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