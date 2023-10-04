Фигурист Роман Костомаров написал первое слово с помощью протеза руки

Спортсмен продолжает активно восстанавливаться после длительной госпитализации.Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который полгода провел в больнице с тяжелой пневмонией и пережил несколько ампутаций, показал, как пишет первое слово при помощи бионического протеза.
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