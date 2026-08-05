Почему Belgee X50 обошел Lada Vesta: неожиданный прорыв на российском рынке

Автомобильный рынок — это всегда поле битвы не только технологий, но и амбиций. Иногда громкие заявления топ-менеджеров воспринимаются как пустой пиар, но порой за ними кроется четкий стратегический расчет.
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