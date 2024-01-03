Окленд (WTA). 2-й круг. Аванесян, Анисимова выбыли

ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 1 – 7 января 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 долларов Открытые корты, хард Второй круг Сиюй Ван (Китай) Ван Синюй (Китай) 6:3|3:6|7:6 Дата проведения 3 января, 02.
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