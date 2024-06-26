Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП от Страхового Дома ВСК

«Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.