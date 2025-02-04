Конкурс профессионального мастерства BOBRSKILLS-2025.

В конкурсе профессионального мастерства BOBRSKILLS-2025, который состоялся в Бобруйском государственном электромонтажном колледже, в номинации ´Электромонтажные работы´ дипломом I степени награжден Човганский Федор (9 ´Б´ класс), дипломом III степени награжден Брокер Александр (9 ´Б´ класс), в номинации ´Столярные работы´ дипломом II степени награж .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии