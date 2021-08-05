Люблю мужчину, но не могу смириться с его убеждениями

5МИНУТКАПолитикаЛюблю мужчину, но не могу смириться с его убеждениями Познакомилась с мужчиной в интернете. Мы с разных стран. Общаемся очень долгое время каждый день, полюбили друг друга.Вернуться к статье244НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикСектант от сумасшедшего отличается тем, что в дурке психи по болезни, а в секте по убеждениям, что гораздо опаснее. Можете - терпите, не можете - уходите. Фанатики и прирежут не глядя, и разведутся, если им прикажет пастор, при этом убежденно полагая, что они поступили правильно. Тоже своего рода психическое отклонение. Приятелю так крышу двинули, святым стал, хоть икону пиши. Но когда до него дощло, что к чему, запил так, как не пил и до похождений на свои "партсобрания". Жена с детьми сбежала еще в период "просветления", сестру туда же привел (гоняет гусей до сих пор, а около 20 лет прошло). Дольше всех держалась мать, но детишки дожали и ее. Он вроде как выскочил, но квасит, а эти две - совершенно сумасшедшие. Когда он мне про Иисуса с открытыми дверями в кладезь мудрости начал заливать, я по-быстрому свернула общение, чур меня...ДРДжошуа Рестонне рекомендую связываться с сектантами, особенно с баптистами. Знаю таких, у всех соседей зверски убивали животных, потом, правда убрались.Танюша МилаяБегите . Уносите свои ноги.Ирис"Мы с разных стран" - хохлушка, что-ли? Или просто полуграмотная ?Vera DobryaginaА я вот вообще не могу понять...Автор пишет, что встретила свою единственную любовь, которая даётся раз в жизни, что нашла человека, который похож на неё во всём, которого она чувствует на расстоянии, у которого на жизнь абсолютно схожие взгляды и понятия. Это как может у баптиста-сектанта быть с вами схожие взгляды, если вы проповеди не можете слушать, и вас это сильно пугает? Значит, никаких общих взглядов и понятий у вас нет, да и быть не может. Вы нормальный человек, ведущий светский образ жизни, а у баптистов это совсем не приветствуется. Вы уже ночами не спите, чувствуете, что это не ваше, ну а дальше что будет? Он-то не изменится, и вариантов у вас два - либо идёте в секту, либо уходите от него. Причём второе будет единственно правильным решением.VИVarshavskiy ИващенкоВерочка,вы ошибаетесь!Баптисты не сектанты.Это такая церковь.А то,что этот мужчина проповедует ей свою грубо говоря точку зрения на спасение души,то это вполне нормально.И она ее не принимает,это тоже в порядке вещей.В остальном они схожи,им хорошо друг с другом(по крайней мере со слов женщины)А баптисты те же евангельские христиане.Баптисто по итальянски погружение они крестят в ЗРЕЛОМ возрасте полным погружением в воду.Vera DobryaginaСпасибо за разъяснение. Хоть бы и церковь, а по факту-секта. И автор сама об этом пишет.VИVarshavskiy ИващенкоЭто предрассудок советской эпохи.Тогда баптист было ругательное слово.Это такие же верующие люди(и во многих отношениях порядочнее)как православные.По крайней мере это искренне верующие.саша дмитренкопоинтересуйтесь их центром в сша,,,,,,,и много интересного про этих богомольцев))))VИVarshavskiy ИващенкоЗнаю очень многих людей оттуда.Вполне хорошие люди.Елена игрикЦерковь от секты тем и отличается, что за три квартала видно - сектанты, совершенно повернутые. Сколько этих "церквей" американцы наплодили, не сосчитать.VИVarshavskiy ИващенкоНе судите,и не судимы будете!Баптисты искренне верующие люди,порядочные и культурные.А шелупони полно среди православных.Кстати баптизм пришел из Европы.Америкосы финансируют эти церкви,но не влияют на идеологию.саша дмитренкоцру ее финансирует!Елена игрикЯ не сужу, а констатирую факт. Надо смотреть немного дальше религии, мир не ограничивается песнопениями и религиозными догмами. И читать желательно больше Евангелия, их вообще с десяток насчитывается... А америкосы да, святые люди, вкладывают деньги потому, что деньги лишние, совершенно идейные ребята))))))))))) Не смешите.Елена игрикКстати, именно из Европы и пришли в Америку "верующие" гопники, которые коренное население на территории будущих США вырезали почти подчистую (индейцев), так что эти вообще ..... . Какое наследие они могли породить? Почему европейки такие страшные? Так спалили всех красивых и умных "цивилизованная Европа". Так что бывать вам и здравствовать с вашей Европой, а мы уж как-нибудь сами, без баптистов и свидетелей обойдемся.ЛилияСектанты!!!ЛилияЭто сектанты. В сектах все истинно верующие, только во что, вот это главное!VИVarshavskiy ИващенкоНадо различать два разных понятия.В любой стране спецслужбы стремятся поставить под контроль все массовые общественные организации(а церковь одна из самых массовых).Это и агенты внутри и другие не совсем чистые методы.Но это только контроль,они не УПРАВЛЯЮТ и в принципе не могут манипулировать церковью.И тем более ее финансировать.Конечно,кротов своих они щедро оплачивают.Но это относится к любой массовой общественной организации(как профсоюзы,например)VИVarshavskiy ИващенкоНа этот вопрос ответить не трудно.Есть символ веры,он принят основными конфессиями христианства.Если совсем коротко,то это вера в Бога-Отца,Бога-Сына и Бога-Духа Святого.А нелюбимые вами баптисты принадлежат к протестантам.Сектантами являются Свидетели Иеговы,Белое братство и другие.Сектанты отвергают что-то из символа веры.ЛилияВ православном понимании – это секта!саша дмитренкода он просто в секту затягивает!! а любит только бога,,и своего главаря,,,они отличные психологи,,,,,,саша дмитренкоибо сказано-хочешь сказочно разбогатеть-создай свою церковь))))Елена игрикКстати, был у меня знакосый, окончил кафедру религиоведения в Питере. Его папа создал свою церковь (та же стезя), Дом молитв, при мне папаню пару раз сажали, выходил. И живет и здравствует; и с сыном не общаеся, но двери пришедшим в Дом всегда открыты)))))) В общем, товарищи привычные.ЛилияНу если это Ваше, то и нечего тут вопросы задавать.)))Комментировать
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