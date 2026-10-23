Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила правительство и Минфин исключить из поправок в Налоговый кодекс норму о расчете налога на имущество для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по кадастровой стоимости, пишет ассоциация в своем Telegram-канале.