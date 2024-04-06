Экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю

На пилотируемом корабле «Союз МС-24» с Международной космической станции (МКС) 6 апреля на Землю вернутся участники 21-й экспедиции — космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и участница 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.
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