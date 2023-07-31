Военное обозрение

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Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги

Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги

Неустановленные лица устроили диверсию, которую скорее можно квалифицировать как хулиганскую выходку, на одной из тупиковых веток Красноярской железной дороги.

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