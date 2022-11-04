Шлейф от извержения вулкана в Полинезии оказался самым высоким за историю наблюдений

Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай — пара небольших необитаемых островов в полинезийском архипелаге Тонга. Они представляют собой выступающие над поверхностью части конуса подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который сохраняет высокую активность.