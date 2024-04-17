Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Эксперты выдвигают версии о том, зачем Нетаньяху отдавал приказ атаковать консульство Ирана, зная о высокой вероятнос...Провал ЦАХАЛа
  • Юрий Ильинов
    The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана Варианты ответа Израиля варьируются от нане...Провокация века: ...
  • Юрий Ильинов
    Токаев призвал не нагнетать истерию с языками в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечест...#Аудионовинка|Там...

Провокация века: как персы уделали евреев

Провокация века: как персы уделали евреев

Провокация века: как персы уделали евреев Уверен, что весь мир с интересом рассматривает то, что произошло в апреле там, на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана Варианты ответа Израиля варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов по беспилотникам или баллистическим ракетам, а также санкций против КСИР и кибератаки, пишет издание. Дата пока не определена. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, как ответит на удар Ирана, но с датой там пока не определились, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники. Это решение демонстрирует решимость руководства нанести ответный удар, хотя Израиль стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания противостояния в региональную войну, отмечает газета. Начальник Генерального штаба Герци Халеви во время посещения батареи ПВО Arrow 136-го батальона заявил, что Израиль проводит «политику тыла», чтобы «хотя бы на этой пасхальной неделе дать гражданам жить почти как обычно», потому что «мы полностью доверяем вам и вашей готовности». Jerusalem Post допустила, что слова Халеви могут быть отвлекающим маневром, чтобы «усыпить бдительность» Тегерана. Как пишет издание, варианты ответа варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов по беспилотникам или баллистическим ракетам. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и кибератака. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль подвергся более чем 500 воздушным атакам. По территории страны было выпущено около 120 баллистических ракет, 170 беспилотников и 30 крылатых ракет. Иран нанес удар в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна ответит на атаку Ирана «с умом, а не интуитивно». «Им нужно находиться в состоянии стресса, так же, как они заставили нас испытывать стресс», — считает он. В иранском МИДе, в свою очередь, предупредили, что Тегеран в случае атаки Израиля нанесет контрудар в течение нескольких секунд.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх