Тимур Родригез показал трогательный сюрприз от Кати Кабак и публично признался ей в любви

В сентябре прошлого года Тимур Родригез сообщил о расставании с супругой после 16 лет брака. Особо о разводе актер не распространялся, известно было лишь то, что причиной разрыва стала неверность Тимура, — об этом рассказывали близкие друзья семьи.
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