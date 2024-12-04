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Мода и Шоу-бизнес

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Тимур Родригез показал трогательный сюрприз от Кати Кабак и публично признался ей в любви

Тимур Родригез показал трогательный сюрприз от Кати Кабак и публично признался ей в любви

В сентябре прошлого года Тимур Родригез сообщил о расставании с супругой после 16 лет брака. Особо о разводе актер не распространялся, известно было лишь то, что причиной разрыва стала неверность Тимура, — об этом рассказывали близкие друзья семьи.

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