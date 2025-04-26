Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Ширяев
    Капитализм и так и эдак всё равно доведёт РФ до краха.Не знаю, понимают...
  • Василий Блохин
    Ты уже всем со всей ахинеей настах@ел !Не знаю, понимают...
  • Виктор Каменский
    Это будет продолжаться,до тех пор,пока не начнем серьезно относиться к процессам,происходящим в стране.Убит ключевой раз...

СМИ солгали о сроке «яичного грабителя»: сколько придется отсидеть петербуржцу на самом деле

СМИ солгали о сроке «яичного грабителя»: сколько придется отсидеть петербуржцу на самом деле

INFOX.ru Житель России приговорен к 7 годам тюрьмы за кражу 14 упаковок яиц Куриные яйца В Петербурге мужчина по имени Руслан Глехштейн был осужден на 7 лет и 7 месяцев в колонии строгого режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
У нас евреи по пол страны вывозят за бугор и что? А этот опозорил евреев...
Ответить
15 час.
Сергей Тюрин
А многие удивились узнав о таком(7 лет за кражу 140яиц) суровом наказании? Вот если бы он эшелон этих яиц украл, мог бы наверное должность депутата себе купить. Или губернатора какого.  Нынче так.
Ответить
14 час.
Одиссей
Вот, по правде говоря, только здесь и сейчас узнал про наркоту. Ранее и в других СМИ писалось именно и ТОЛЬКО о яйцах. Естественно, это вызывало у меня бурный отклик.  Отсюда вопрос: это была преднамеренная провокация или искренняя дурь? Т.е., в лучшие времена журналюге светило бы путешествие на Магадан или просто дисквалификация?
Ответить
9 час.
наверх