INFOX.ru Житель России приговорен к 7 годам тюрьмы за кражу 14 упаковок яиц Куриные яйца В Петербурге мужчина по имени Руслан Глехштейн был осужден на 7 лет и 7 месяцев в колонии строгого режима.
СМИ солгали о сроке «яичного грабителя»: сколько придется отсидеть петербуржцу на самом деле
Комментарии
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alik3456 Джексон
У нас евреи по пол страны вывозят за бугор и что? А этот опозорил евреев...
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15 час.
Сергей Тюрин
А многие удивились узнав о таком(7 лет за кражу 140яиц) суровом наказании? Вот если бы он эшелон этих яиц украл, мог бы наверное должность депутата себе купить. Или губернатора какого. Нынче так.
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14 час.
Одиссей
Вот, по правде говоря, только здесь и сейчас узнал про наркоту. Ранее и в других СМИ писалось именно и ТОЛЬКО о яйцах. Естественно, это вызывало у меня бурный отклик. Отсюда вопрос: это была преднамеренная провокация или искренняя дурь? Т.е., в лучшие времена журналюге светило бы путешествие на Магадан или просто дисквалификация?
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9 час.
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