СМИ солгали о сроке «яичного грабителя»: сколько придется отсидеть петербуржцу на самом деле

А многие удивились узнав о таком(7 лет за кражу 140яиц) суровом наказании? Вот если бы он эшелон этих яиц украл, мог бы наверное должность депутата себе купить. Или губернатора какого. Нынче так.

Одиссей

Вот, по правде говоря, только здесь и сейчас узнал про наркоту. Ранее и в других СМИ писалось именно и ТОЛЬКО о яйцах. Естественно, это вызывало у меня бурный отклик. Отсюда вопрос: это была преднамеренная провокация или искренняя дурь? Т.е., в лучшие времена журналюге светило бы путешествие на Магадан или просто дисквалификация?