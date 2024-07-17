Посол: РФ может пригласить экспертов ОЗХО по фактам применения Киевом химоружия

Россия может пригласить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для изучения фактов использования Вооруженными силами Украины химоружия, однако на данный момент данный вопрос не рассматривается.
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