Семьдесят девять лет спустя после начала битвы Красной армии за Берлин «Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей», сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова Изображение: © РИА Новости/Сгенерировано ИИ День памяти тех, кто был замучен, расстрелян, повешен публично или отдан живьем для «медицинских опытов», отмечается в апреле, он приурочен к дате восстания узников концлагеря Бухенвальд.