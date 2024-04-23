Заноза
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Заноза

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  • Eduard
    Меня сами украинцы удивляют,снесли Януковиса за шапки и 5 лет терпят Квартального придурка Зеленского.Скоро от населе...Настоящий людоед ...
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Европа напрашивается на урок памяти

Европа напрашивается на урок памяти

Семьдесят девять лет спустя после начала битвы Красной армии за Берлин «Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей», сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова Изображение: © РИА Новости/Сгенерировано ИИ День памяти тех, кто был замучен, расстрелян, повешен публично или отдан живьем для «медицинских опытов», отмечается в апреле, он приурочен к дате восстания узников концлагеря Бухенвальд.

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