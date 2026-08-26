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За рулем

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Европейский автопром рванул вверх в России. Список лидеров

Европейский автопром рванул вверх в России. Список лидеров

Российский авторынок переживает настоящий ренессанс европейских марок.За первые 7 месяцев текущего года дилеры реализовали 38,3 тысячи новых легковых автомобилей из Европы, что на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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