Когда Авдолян наблюдает

Накануне, было выкуплено административное здание и участок в столице Свердловской области. С учётом, что сам Авдолян возможно тесно связан с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, а проданный актив ранее принадлежал дивизиону госкорпорации, от самой сделки идёт неприятный душок.
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