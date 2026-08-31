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Будапешт остается самым дорогим из трех крупных рынков новостроек Центральной Европы

Будапешт остается самым дорогим из трех крупных рынков новостроек Центральной Европы

Будапешт сохраняет статус самого дорогого рынка новостроек среди трех крупных столиц Центральной Европы.

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