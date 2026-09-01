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МИД Китая опроверг заявление Стубба о том, что Пекин не позволит Москве применить ядерное оружие

МИД Китая опроверг заявление Стубба о том, что Пекин не позволит Москве применить ядерное оружие

В дипломатическом ведомстве КНР опровергли заявление президента Финляндии Александра Стубба о неких гарантиях Пекина по ядерному оружию, в контексте чего он якобы не позволит Москве его применить в украинском конфликте.

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