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Царьград

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Собянин: ПВО Москвы нейтрализовали 8670 дронов за месяц

Собянин: ПВО Москвы нейтрализовали 8670 дронов за месяц

Сергей Собянин сообщил, что в августе средства ПВО Москвы уничтожили 8670 украинских дронов, направлявшихся к столице.

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