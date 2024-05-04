В Китае четко ответили про Курильские острова: журналисту из Японии указали, что они давно стали частью СССР

Времена виляний закончились, почти все страны определяются. Китай внезапно отказался от своей ОЧЕНЬ многолетней практики расплывчатых ответов, и ответил японскому журналисту так жёстко и прямо, что тот пожалел, что спросил.
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