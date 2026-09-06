Киевский демограф дал понять, что украинцы вымрут через два поколения Иллюстрация: Блокнот Украине осталось, по историческим меркам, недолго, лет 40-50.
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Они давно бы кончились не возьми их Россия под своё крыло! Но они все чаще стали рваться на "свободу" и в конце концов придут к тому от чего их спасли! Растворятся как после ВОВ на территориях наших врагов но кроме как вякать им больше ничего позволено не будет!