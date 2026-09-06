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«Украинцев осталось на 1-2 поколения» - киевский демограф-оптимист необоснованно считает, что его страна может протянуть до 2070-х

«Украинцев осталось на 1-2 поколения» - киевский демограф-оптимист необоснованно считает, что его страна может протянуть до 2070-х

Киевский демограф дал понять, что украинцы вымрут через два поколения Иллюстрация: Блокнот Украине осталось, по историческим меркам, недолго, лет 40-50.

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vagas Karlito

Они давно бы кончились не возьми их Россия под своё крыло!  Но они  все чаще стали рваться на "свободу" и в конце концов придут   к тому от чего  их спасли! Растворятся как после  ВОВ на  территориях наших врагов но  кроме как вякать им больше ничего позволено не будет!