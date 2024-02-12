Глава Пентагона снова в больнице

Министр обороны США Ллойд Остин (70 лет) был доставлен в больницу в Вашингтоне в воскресенье. «Во время госпитализации Ллойд Остин сохранял свои полномочия», – заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
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