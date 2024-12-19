В 2025 году в Тульской области достроят новый комбикормовый завод

В Тульской области появится новый комбикормовый завод. Его строят в Каменском районе, о чем стало известно в ходе встречи губернатора Дмитрия Миляев с главой районной администрации Светланой Карпухиной, передает пресс-служба регионального правительства.
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