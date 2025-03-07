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Нацбанк Казахстана повысил ставку до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан (НБРК) принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, говорится в сообщении регулятора.

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