Нацбанк Казахстана повысил ставку сразу до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан (НБРК) принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, говорится в сообщении регулятора.
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