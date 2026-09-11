🥇 «Крым 24» — лидер среди региональных телеканалов по числу подписчиков в VK Телеканал занял первое место по количеству подписчиков во «ВКонтакте»: на конец августа у сообщества 151,1 тысячи подписчиков.
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