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test mazurok

2 подписчика
🥇 «Крым 24» — лидер среди региональных телеканалов по числу подписчиков в VK

🥇 «Крым 24» — лидер среди региональных телеканалов по числу подписчиков в VK Телеканал занял первое место по количеству подписчиков во «ВКонтакте»: на конец августа у сообщества 151,1 тысячи подписчиков.

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