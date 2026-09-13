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Царьград

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Экс-депутат: Баку удерживает высоты в Армении для давления на Ереван

Экс-депутат: Баку удерживает высоты в Армении для давления на Ереван

Бывший депутат парламента Армении Тигран Абрамян заявил, что Баку удерживает занятые на территории республики позиции, включая стратегические высоты, с целью оказания давления на Ереван в рамках переговорного процесса.

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