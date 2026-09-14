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Газета.ру

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Мерц: успех России на Украине будет иметь непредсказуемые последствия для ЕС

Мерц: успех России на Украине будет иметь непредсказуемые последствия для ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить спонсировать Украину, несмотря недовольство немцев, которые поддерживают партию «Альтернатива для Германии».

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