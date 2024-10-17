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Царьград

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Молодого терапевта из Амурской области уволили за хамство из поселковой больницы

Молодого терапевта из Амурской области уволили за хамство из поселковой больницы

Молодой терапевт в Амурской области записывал истории о том, что его бесит работа и хамил своим пациентам.

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