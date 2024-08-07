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FT: Британия может сократить расходы на оборону из-за дыры в бюджете

FT: Британия может сократить расходы на оборону из-за дыры в бюджете

Global Look Press/Keystone Press Agency/David Tramontan Министерство обороны Великобритании изучает возможность сокращения военных расходов в связи с тем, что правительство страны обнаружило дыру в бюджете, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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