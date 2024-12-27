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Горловка: двое мирных жителей ранены в результате атаки БПЛА ВСУ

Горловка: двое мирных жителей ранены в результате атаки БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотника вооружённых сил Украины на автомобиль в городе Горловка двое мирных жителей получили ранения.

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