Трамп указал на торговый потенциал России и США после конфликта на Украине

После завершения украинского конфликта у России есть неограниченный потенциал торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, заявил президент США Дональд Трамп 19 мая на своей странице в соцсети Truth Social.
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