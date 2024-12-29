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В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

Все разговоры об урегулировании украинского конфликта предполагают переговоры Москвы и Киева, которые запрещены президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Какие переговоры???????Бешеный хутор должен быть УНИЧТОЖЕН РАЗ И НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19 час.

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