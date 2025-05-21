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Росавиация ввела план «Ковёр» в Ярославле и Костроме

Росавиация ввела план «Ковёр» в Ярославле и Костроме

Самолёт. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Valentin Valkov Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино).

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