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Двое молодых людей утонули в озере Лопатное в Нижегородской области 14 июня

В Ветлуге Нижегородской области накануне, 14 июня, произошла трагедия. В озере Лопатное утонули девушка 2002 года рождения и молодой человек 2001 года рождения.

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